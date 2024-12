PALERMO (ITALPRESS) – Il giornalista palermitano Francesco Bongarrà è stato nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana (OMRI). L’alta onorificenza, si legge in una nota, è stata conferita al direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, che a San Marino presiede l’Autorità Garante per l’Informazione oltre a essere Ambasciatore a disposizione della Repubblica del Titano.

Cinquant’anni, giurista per formazione, già cronista parlamentare, nel 2023 Bongarrà era stato insignito a San Marino dell’Onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine di Sant’Agata dai Capitani Reggenti della Repubblica del Titano. E’ Visiting Scholar del Pembroke College dell’Università di Cambridge (Regno Unito), Honorary Visiting Fellow della Bayes Business School di Londra e docente nel Master di Giornalismo dell’Università LUMSA di Roma.

La prestigiosa onorificenza, sottolinea la nota, gli è stata conferita per il suo impegno ed i risultati ottenuti nella direzione della principale istituzione culturale della Repubblica italiana in Inghilterra.

