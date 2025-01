PALERMO (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata la filiale UniCredit di Palermo via Roma, realizzata con un lay-out nel segno dell’efficienza e dell’innovazione tecnologica.

La nuova filiale Palermo via Roma si contraddistingue per la massima integrazione tra i servizi tradizionali e quelli digitali. Accanto alle postazioni di consulenza è infatti disponibile un chiosco multimediale e una cassa veloce, dove poter effettuare in modalità self-service e in tutta sicurezza le operazioni online. Al servizio della clientela c’è un team composto da 15 persone e guidato da Vincenzo Giordano L’operatività giornaliera è supportata inoltre da un’area self-service aperta h24, con tre ATM evoluti che, oltre a consentire le consuete operazioni di prelievo, permettono di versare contanti e assegni e di effettuare numerose tipologie di pagamento. Più semplici da utilizzare grazie a grafica intuitiva e modalità touch, i nuovi Atm sono abilitati anche al servizio Prelievo Smart, che consente in tutta sicurezza di ottenere l’erogazione di contante con addebito sul conto anche senza utilizzo di carte bancomat.

L’inaugurazione è stata festeggiata alla presenza, tra gli altri, di Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, Renato Schifani, Presidente Regione Siciliana, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo.

“L’inaugurazione della filiale di Palermo di via Roma conferma l’impegno di UniCredit a sostenere e potenziare lo sviluppo di questa area che, dopo diversi anni, sta tornando ad essere il principale asse delle attività commerciali della città – afferma Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit -. Vogliamo essere il partner di riferimento per i nostri clienti, garantendo loro livelli di servizio elevati. La nostra presenza capillare ci permette di essere vicini alle nostre comunità e al territorio in cui operiamo. Le filiali, infatti, rappresentano un punto cardine del nostro modello di servizio che si distingue per la massima integrazione tra canali tradizionali, remoti e digitali”.

“Siamo orgogliosi di accogliere i clienti nei nuovi spazi di questa filiale – aggiunge Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. Qui troveranno tutta la competenza dei nostri colleghi, supportata dalle nuove tecnologie digitali e dalle soluzioni che il nostro Gruppo mette a disposizione delle famiglie, dei professionisti e delle imprese. UniCredit, attento alle esigenze delle realtà in cui opera, conferma il suo impegno a favore dell’economia del territorio e delle esigenze delle comunità”.

