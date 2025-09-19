PALERMO (ITALPRESS) – Alle 2.30 circa di stanotte, alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Palermo in via Spinuzza per un incendio in un appartamento che ha coinvolto il terzo e ultimo piano di una palazzina. Il personale ha spento le fiamme che hanno interessato la cucina dell’appartamento, anche con l’aiuto dell’autoscala. Non sono state coinvolte persone. Le cause dell’incendio sono in fase d’accertamento.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).