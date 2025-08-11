PALERMO (ITALPRESS) – Paura per Pietro Lo Monaco: l’ex amministratore delegato di Catania e Palermo, ora consulente per l’Enna in Serie D, è ricoverato all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano in seguito a un incidente stradale verificatosi nella serata di venerdì nei pressi dello svincolo di via Belgio (direzione Catania).

Lo Monaco, secondo quanto riferito all’Italpress dall’ufficio stampa dell’Enna, avrebbe “diverse fratture, alcune delle quali significative alle costole, ma è cosciente e fuori pericolo”. Secondo una prima ricostruzione il dirigente avrebbe perso il controllo dell’auto, una Mercedes, finendo contro un guardrail: dopo l’arrivo dei sanitari Lo Monaco, 70 anni, è stato trasferito a Villa Sofia e attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Tantissimi, a cominciare dall’Enna (società cui è legato attualmente), gli auguri per una ripresa nel minor tempo possibile: “L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale – si legge sui social del club, – Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!”.

La carriera di Lo Monaco, da giocatore, allenatore e dirigente sportivo, è legata in modo indissolubile alla Sicilia. Da amministratore delegato del Catania ha ottenuto la promozione in Serie A, aiutando poi il club a consolidare la sua posizione tra i grandi attraverso la scoperta di numerosi talenti soprattutto in Sudamerica: celebre il suo screzio con l’allenatore dell’Inter Jose Mourinho, il quale con una serie di allusioni fece intendere di non sapere chi fosse (“Io conosco Monaco di Tibet, Monaco di Montecarlo, Bayern Monaco, Gran Prix di Monaco… Se qualche Monaco vuole essere conosciuto perché parla di me, mi deve pagare”).

Meno fortunata l’esperienza a Palermo, durata pochi mesi nella sciagurata annata 2012/13, chiusa con la retrocessione in B: in quel caso Lo Monaco rassegnò le dimissioni pochi giorni dopo la chiusura del mercato invernale.

