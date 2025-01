PALERMO (ITALPRESS) – Soddisfazione viene espressa dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per i risultati straordinari ottenuti da Anas in Sicilia negli ultimi anni. E’ quanto si legge in una nota.

«Il forte incremento degli interventi, sia per la manutenzione programmata sia per le nuove opere – dice Schifani -, rappresenta una notizia di grande rilevanza per il nostro territorio. Con oltre 427 milioni di euro già investiti complessivamente nel 2024, e una previsione di spesa di 484 milioni per quest’anno, possiamo finalmente imprimere una svolta decisiva alla sicurezza e alla qualità della nostra rete stradale e autostradale. I dati evidenziano un’attenzione senza precedenti per la nostra Isola: un aumento del 413% negli investimenti per nuove opere dal 2021 è un segnale chiaro della volontà di potenziare le infrastrutture, migliorare la mobilità e rilanciare lo sviluppo economico».

«Un esempio concreto – prosegue il presidente della Regione – è il lavoro avviato sulla A19 Palermo-Catania, arteria fondamentale per la Sicilia, per cui ho l’onore di ricoprire il ruolo di commissario straordinario per il Piano di manutenzione. Questo incarico mi consente di seguire direttamente le attività, accelerando i processi e garantendo il massimo coordinamento tra Regione e Anas. La riqualificazione di questa autostrada, insieme ai tanti altri interventi previsti, è una priorità strategica per collegare meglio il nostro territorio e migliorare la qualità della vita dei siciliani».

«Voglio ringraziare Anas e in particolare l’amministratore delegato Aldo Isi – conclude Schifani – per il grande impegno, ma anche tutti i lavoratori che quotidianamente contribuiscono alla realizzazione di opere essenziali per il nostro futuro. La Sicilia merita infrastrutture moderne ed efficienti, e insieme continueremo a lavorare per raggiungere questo obiettivo, senza mai tralasciare il rispetto del cronoprogramma sull’esecuzione degli interventi che ci siamo dati».

(ITALPRESS).