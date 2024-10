PALERMO (ITALPRESS) – La Treccani ha presentato oggi a Palermo, a Palazzo Branciforte, il secondo volume della collana Grandi Città Grandi Fotografi – Attraverso Palermo – una storia per immagini del capoluogo siciliano raccontata con lo sguardo dell’artista Fabio Sgroi, uno dei principali fotografi contemporanei, palermitano di nascita, e i testi di scrittori, professori e artisti esperti della città.

Giovanni Puglisi – Vicepresidente Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, ha raccontato il volume che rappresenta un affascinante viaggio fotografico e letterario per esplorare la straordinaria bellezza della città e immergersi nell’atmosfera unica della Palermo antica e di quella contemporanea, cogliendone lo spirito autentico, il cambiamento e la storia degli ultimi quarant’anni, alla presenza di Maria Concetta Di Natale – Presidente Fondazione Sicilia, Valentina Bruschi, Fabio Sgroi, Claire Fontaine e Antonio Sellerio.

Le 230 fotografie firmate da Fabio Sgroi offrono un reportage straordinario del capoluogo siciliano a partire dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri, quando la città viene riconosciuta dal Ministero dei Beni culturali come Capitale italiana della cultura (2018).

Il racconto fotografico diretto e innovativo dialoga con le parole potenti ed esperte di cinque autori riuniti dalla curatrice Valentina Bruschi, anticipate dalle prefazioni di Giovanni Puglisi e Massimo Bray (rispettivamente Vicepresidente e Direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani).

Cinque saggi autorevoli firmati da Nadia Terranova, Giuseppe Barbera, Fabrizio Lentini, Costanza Quatriglio e dal collettivo artistico Claire Fontaine chiudono il volume completando la narrazione della complessa e affascinante identità del capoluogo siciliano, esaltandone le molteplici sfaccettature frutto del ruolo di centro cruciale nelle rotte migratorie.

Secondo atto della collana Grandi città Grandi fotografi, inaugurata nel 2022 con l’opera Dentro Roma, Attraverso Palermo è un omaggio sapiente e profondo al patrimonio culturale, sociale e artistico del capoluogo siciliano.

