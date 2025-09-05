CATANIA (ITALPRESS) – Sequestrati due immobili adibiti a piazze di spaccio, controllate due stalle abusive e un uomo denunciato. Questo il bilancio dei controlli disposti dalla Questura di Catania nel quartiere San Cristoforo di Catania che ha visto l’impiego di oltre cinquanta poliziotti della squadra volanti, della squadra cinofili, del reparto a cavallo, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, nonché gli agenti della Polizia Locale. Come già avvenuto nelle scorse ore in altre zone della città, dal quartiere di San Giovanni Galermo a San Berillo, gli agenti hanno presidiato le strade e le viuzze del quartiere e l’intera area è stata cinturata.

Poi, i poliziotti con i cani antidroga hanno compiuto diversi blitz in alcuni edifici di via Gramignani e via Murifabbro, dove, già in passato, sono state scoperte alcune piazze di spaccio. All’arrivo dei poliziotti, le sentinelle hanno messo in allarme gli spacciatori che, in pochi istanti, hanno tentato di sbarrare ogni accesso in due palazzi attraverso delle porte blindate, assicurate dall’interno con speciali chiavistelli. Il tentativo di eludere i controlli è sfumato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno rimosso gli ostacoli, consentendo ai poliziotti di passare al setaccio tutti gli angoli dei due immobili dotati di un sistema di videosorveglianza e di porte in ferro. Dentro è stata scoperta una crack room al cui interno vi erano degli assuntori, uno dei quali è stato trovato in possesso di una dose di crack.

I poliziotti hanno provveduto al sequestro preventivo degli stessi in quanto adibiti a basi logistiche per le attività di spaccio. Con l’ausilio dei tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica, sono stati compiuti mirati controlli per verificare gli allacci ai contatori. Le verifiche degli addetti hanno permesso di appurare la manomissione di un contatore e, pertanto, in ragione dell’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, un uomo è stato denunciato per furto di energia elettrica. Inoltre, i poliziotti del reparto a cavallo e dei medici del Servizio veterinari dell’Asp hanno controllato due stalle risultate prive di tutte le necessarie autorizzazioni.

All’interno di una delle due, ubicata in via Leontini, sono stati trovati due cavalli, di cui uno privo di codice identificativo; gli equidi sono stati affidati ad una struttura idonea e il titolare è stato sanzionato per un importo totale complessivo di 6.500 euro per mancanza del codice stalla, del test anemia infettiva e del codice identificativo. Nella seconda stalla, in via Siracusa, invece, sono stati sequestrati a carico di ignoti, in quanto non è stato possibile risalire nell’immediatezza al titolare, altri due cavalli, che dopo essere stati identificati dal veterinario dell’Asp, sono stati affidati a una ditta specializzata.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).