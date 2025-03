CATANIA (ITALPRESS) – Incidente mortale, a Catania. Coinvolte tre auto e due mezzi pesanti. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che è accaduto sulla Catania-Siracusa, dove è stata chiusa la carreggiata, in direzione della statale 114, al km 3,500, a Catania. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità ed al fine di consentire il ripristino della normale circolazione.

La vittima è una 24enne di Belpasso. La ragazza, alla guida di una Toyota Aygo è rimasta incastrata tra due mezzi pesanti, con l’auto schiacciata dall’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui Vigili del Fuoco, Polizia stradale e personale del 118,

per estrarre la giovane dall’abitacolo.

