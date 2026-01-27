CATANIA (ITALPRESS) – Maxi sequestro di droga a Catania. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato padre e figlio trovati con quasi 140 chili di sostanze stupefacenti. Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel rione Nesima, nel corso di controlli, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato l’arrivo di un furgone a noleggio, con due soggetti a bordo, che si fermava di fronte ad un garage chiuso da una saracinesca. Dal veicolo scendevano un soggetto più giovane, seduto dal lato passeggero, e dal lato guida un uomo più adulto. Entrambi hanno aperto la saracinesca e si sono introdotti all’interno, da dove sono usciti, poco dopo, con vistosi scatoloni che riponevano nel furgone. I poliziotti sono intervenuti per effettuare un controllo, constatando come i due fossero padre e figlio e stessero trasportando sostanza stupefacente.

All’interno del deposito gli agenti hanno trovato e sequestrato hashish del peso di 27,5 chili, suddivisa in 15 confezioni, 3 panetti e una busta trasparente, nonché marijuana del peso di 69,4 chili, suddivisa in 60 buste sottovuoto. La ricerca è stata estesa poi all’abitazione del padre, dove sono state sequestrate ulteriori 28 buste sottovuoto contenenti marijuana del peso di 30,6 chili, 89 panetti di hashish del peso di 9 chili, una busta contenente cocaina del peso di 10,3 grammi e 2 involucri termosaldati del peso complessivo di 3,4 grammi. Parte della droga sequestrata, il cui peso complessivo era di circa 137 chili, era costituita da involucri di hashish, cosiddetti panetti, che presentavano un particolare confezionamento che richiamava, per forma e odore, le confezioni di sapone. I due indagati sono stati arrestati e accompagnati presso il carcere Piazza Lanza di Catania.

– foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).