MESSINA (ITALPRESS) – Tragedia nella tarda serata di ieri a Torre Faro, dove una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una moto in via Circuito. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 nei pressi del locale Peloro Games e dell’ufficio postale. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta durante il tragitto a causa delle gravi ferite riportate.

Ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale il ventenne alla guida della moto coinvolta nell’incidente in cui ha perso la vita la quindicenne Giulia Scimone. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata. Disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici, i cui esiti sono ancora attesi. Proseguono le indagini della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

– foto xr6/Italpress –

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