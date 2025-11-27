MODICA (RAGUSA) (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco di Modica sono intervenuti questa notte per un incendio che ha coinvolto 3 auto della Guardia di Finanza. Sono in corso le indagini per stabilirne le cause.
-Foto Vigili del Fuoco Modica-
(ITALPRESS).
