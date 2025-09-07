VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS/MNA) – Si chiama Running Europe Tour ed è il nuovo circuito internazionale che mette insieme tre tra le più grandi corse su strada del continente. Si parte il prossimo 4 ottobre con la 10 Km di Varsavia, organizzata da Boguslaw Maminski, autentica leggenda dei 3000 siepi e argento mondiale a Helsinki 1983. Seconda tappa sarà la Palermo International Half Marathon, in programma il 19 ottobre, sotto la guida di Nando Sorbello. Gran finale a Malta il 22 febbraio 2026 con la Malta Marathon, firmata da Joe Micallef.

I dettagli del circuito saranno illustrati in occasione della presentazione ufficiale, fissata per mercoledì 10 settembre alle ore 12, a Varsavia nella sala stampa dello stadio del Legia, alla presenza dei tre organizzatori, dei rappresentanti della Federazione polacca di atletica e delle autorità locali.

“Il Running Europe Tour rappresenta un’occasione unica per unire sport e turismo – sottolinea Nando Sorbello – siamo orgogliosi di far parte di questo progetto insieme a due realtà e due organizzazioni di grande prestigio. Palermo, Varsavia e Malta offriranno tre eventi diversi, ma accomunati dalla stessa passione per la corsa e dall’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di amicizia e condivisione internazionale”.

