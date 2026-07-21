CATANIA (ITALPRESS) – Una dottoressa del 118 è stata aggredita alle spalle e colpita al collo mentre prestava soccorso a un anziano colto da malore ad Aci Catena, nel Catanese. Per l’episodio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 46 e 31 anni, parenti del paziente. Devono rispondere di percosse, violenza e minaccia aggravata nei confronti di personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i familiari dell’anziano, dopo avere richiesto l’intervento del 118, all’arrivo dell’ambulanza avrebbero cominciato a inveire contro i sanitari, protestando contro un presunto ritardo nei soccorsi.

L’equipaggio ha comunque avviato le cure ma mentre il medico misurava i parametri vitali del paziente i due l’avrebbero colpita alle spalle. Temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, i sanitari hanno accelerato le operazioni per trasferire l’anziano in ambulanza.

Anche in strada, però, i due uomini avrebbero continuato a minacciare di morte il personale sanitario, rendendo più difficili le procedure di soccorso.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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