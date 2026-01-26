RANDAZZO (CATANIA) (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma – tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, il 12^ Nucleo Elicotteri di Catania, il Nucleo Cinofili di Nicolosi (Catania) e la Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” – hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 14 persone: sono ritenute responsabili, in concorso, di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, “acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti” e “furto aggravato in concorso”. L’operazione, denominata “Game Over”, “ha consentito di definire la struttura dell’associazione che opera a Randazzo e nei territori limitrofi; documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento” della droga.

– Foto ufficio stampa Carabinieri Catania –

(ITALPRESS).