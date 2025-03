PALERMO (ITALPRESS) – Venerdì 7 alle ore 18, presso la hall del Nuovo Polo Oncologico (padiglione 24) dell’Arnas Civico di Palermo, in occasione della “Giornata internazionale della Donna”, si svolgerà la mostra “Da Donna a Donna”, promossa dal Rotary Palermo Est, in collaborazione con Settimane delle Culture, FAPS e l’associazione Volo.

La mostra, curata da Anna Maria Ruta, vuole rappresentare un omaggio ai molteplici volti della Donna, pittoricamente resi Maria Felice Vadalà ed Enzo Tomasello, attraverso un’esperienza sinestetica che coinvolge Musica (violino di Nicole Insalaco) e Poesia, per la voce narrante di Stefania Blandeburgo.

Il progetto Moma “Malati Oncologici Mobilitano Arte“, promosso fin dal 2019 dal Rotary Club Palermo Est costituisce – a parere del presidente Fabio Tulone e del responsabile del progetto, Pico Marchesa, Direttore del Dipartimento di Oncologia del Civico – una concreta modalità di attuazione di quei principi di umanizzazione e de-ospedalizzazione, cui è improntata oggi un’organizzazione della degenza sensibile ai più recenti risultati della ricerca nell’ambito della psicologia clinica. La trasformazione della hall del padiglione 24 in uno spazio espositivo non convenzionale contribuisce infatti ad alleviare la sofferenza, anche psicologica, dei pazienti oncologici che si trovano a trascorrere gran parte del loro tempo in strutture spesso impersonali, essendo scientificamente provata la stretta correlazione tra l’ambiente di cura e la condizione psicofisica dell’individuo.

“Questa iniziativa – commenta Walter Messina, Direttore Generale dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo– rappresenta un ulteriore occasione per porre l’accento sul valore dell’arte e della cultura in ausilio al macroobiettivo dell’umanizzazione delle cure. L’attività solidaristica prevista dagli organizzatori, peraltro in concomitanza della festa della Donna, ci permette ulteriormente, quale ente ospitante, di richiamare l’attenzione sulla necessità di una svolta collettiva orientata al contrasto della violenza di genere e al consolidamento di messaggi e linguaggi universali, così come quelli contenuti nelle espressioni artistiche che, in tal senso possano rappresentare un veicolo universale, per favorire questo obiettivo sociologico quanto strategico per l’evoluzione civile del Paese”.

