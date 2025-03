PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio si è sviluppato, stamane intorno alle 10, in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo tra via Quintino Sella e via Libertà, a Palermo. L’abitazione, andata completamente a fuoco, è di proprietà di una coppia di noti professionisti.

Si tratta del professore Elio Cardinale, ex sottosegretario alla Salute, e della moglie, Annamaria Palma, ex magistrato. Le fiamme si sono propagate da una stufetta mandando in cenere, tra l’altro, anche una ricca e importante biblioteca. Sul posto si sono recati anche il presidente della Regione, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

IL VIDEO DELL’INCENDIO

Non è ancora stato domato l’incendio, i tentativi di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso, con una decina di pattuglie dei vigili del fuoco e un elicottero in azione: sul posto è arrivato lo stesso Cardinale, visibilmente scosso e supportato da una serie di amici e conoscenti tra cui il presidente della Corte d’Appello del tribunale di Palermo Matteo Frasca.

L’incendio ha completamente distrutto l’appartamento, situato all’ultimo piano dello stabile e contenente al proprio interno un’ampia biblioteca. Crollata buona parte del tetto. L’intera palazzina è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco pochi minuti dopo il propagarsi delle fiamme (ECCO IL VIDEO).

-Foto tvi Italpress-

(ITALPRESS).