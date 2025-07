PALERMO (ITALPRESS) – Sono Estelle Cascino e Shuo Feng le campionesse del torneo di doppio dei 36^ Palermo Ladies Open. La francese (originaria di Catania) e la cinese, coppia n. 3 del seeding, hanno battuto in finale le giapponesi Momoko Kobori e Ayano Shimizu, teste di serie n. 1 del tabellone, con il punteggio di 6-2 6-7 10-7 in un’ora e 49 minuti di gioco. È stata una finale spettacolare, giocata punto a punto e risolta al super tiebreak da Cascino e Feng che a Palermo hanno giocato il loro primo torneo insieme. Per entrambe si tratta del primo titolo WTA 125 in carriera nella specialità.

ITF JUNIOR WHEELCHAIR, VINCE LORENZO POLITANÒ

– Si è concluso il torneo ITF Junior Wheelchair, secondo appuntamento giovanile di categoria mai disputato in Italia, ospitato al Country Time Club. Trionfo per il piemontese Lorenzo Politanò, che ha chiuso il girone all’italiana con tre vittorie in altrettante partite disputate. Un percorso netto, senza set persi e con solo otto game concessi. Secondo posto per Lorenzo Valentini (due vittorie e una sconfitta), terzo posto per il messinese Andrea Roccamo (una vittoria e due sconfitte), quarto posto per Matteo Di Rino (zero vittorie e tre sconfitte).