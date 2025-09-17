PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi Patrizia Valenti entra nell’ufficio di gabinetto del presidente della Regione, Renato Schifani. La dirigente regionale, si legge in una nota, assume il ruolo di vicario, fino a poche settimane fa ricoperto da Carmelo Frittitta, designato dirigente generale del dipartimento Energia.
Patrizia Valenti, nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1992, ha svolto numerosi incarichi da dirigente generale: l’ultimo in ordine di tempo al dipartimento Ambiente, sottolinea la nota. Per assumere il nuovo ruolo lascia la direzione della Biblioteca centrale Regione Siciliana “Alberto Bombace”.
