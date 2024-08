MILANO (ITALPRESS) – “Ho letto un articolo di un ragazzo che è stato schiaffeggiato da un buttafuori di una discoteca dove c’ero io. Dagli articoli penso si capisa che non era del mio team ma innanzitutto ci tenevo a precisarlo. Non solo”. E’ quanto scrive Geolier, in una delle sue storie su Instagram, in riferimento alla disavventura, ricostruita dall’Italpress, che ha visto protagonista un ragazzo palermitano aggredito da un buttafuori per una foto al rapper nella discoteca Just Me di Porto Cervo.

“Vi dico anche che se sta roba fosse accaduta davanti a me – aggiunge Geolier – non l’avrei fatta succedere, anzi il buttafuori veniva allontanato e il ragazzo sarebbe stato accontentato come faccio sempre perché Dio solo sa quanto mi piace fare foto con voi tutti. Alla sicurezza dei locali e dei concerti dico sempre una cosa: occhio che sono i mie fan loro ci permettono di stare qua”.

