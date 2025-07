I LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Jenna Vehviläinen (YLE – Radio TV finlandese) per la stampa estera, Asmae Dachan (L’Espresso) per la stampa cartacea nazionale, Davide Demichelis e Alessandro Rocca (Geo – Rai 3) per la tv nazionale e Gabriele Ragnini (Sportweek) per la categoria Under 30: sono questi i vincitori della decima edizione del Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, che riceveranno il riconoscimento durante la serata del 12 luglio, a Lampedusa.

Lo ha stabilito la giuria presieduta da Riccardo Arena (Giornale di Sicilia) e composta anche da Gaspare Borsellino (Italpress); Felice Cavallaro (Corriere della Sera), Raffaella Daino (Sky), Enrico Del Mercato (la Repubblica), Roberto Gueli (Rai), Xavier Jacobelli (Tuttosport), Francesco Nuccio (Ansa), Elvira Terranova (AdnKronos) e Trisha Thomas (Associated Press).

L’edizione 2025 di Lampedus’Amore – Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano si aprirà il 7 luglio e si concluderà proprio il 12 luglio in Piazza Castello con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai giornalisti a partire dalle ore 21:30.

Durante la serata, condotta da Elvira Terranova e Salvo La Rosa, verranno premiate anche le eccellenze lampedusane e gli studenti che hanno preso parte al corso di formazione giornalistica promosso dall’associazione Occhiblu. Ospiti della serata saranno Diego Bianchi, conduttore del programma Propaganda Live su La7, il cantautore Tony Canto e il comico Marco Manera. Il Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano è organizzato con il patrocinio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, della Federazione Nazionale della Stampa, di Assostampa Sicilia e Palermo, in collaborazione con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea.

-Foto Premio Giornalistico Cristiana Matano-

(ITALPRESS).