PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia resta alta l’allerta incendi, mentre si intravedendo alcuni spiragli di normalità. Dopo una settimana difficile, tra roghi, evacuazioni e black-out diffusi, oltre 1.400 interventi dei vigili del fuoco stanno mettendo fine alla morsa delle fiamme che ha stretto l’intera isola. Il calo delle temperature, con la zona del Palermitano che vede sparire il bollino rosso, mantenendolo però per quanto concerne l’allerta incendi, sta dando tregua a un’area come quella di Monreale, tra le più colpite da incendi di natura sia colposa che dolosa. L’attenzione in tutta la regione resta comunque massima, perché vento e vegetazione secca, oltre alla mano dei piromani, mantengono alta la pericolosità anche dei piccoli roghi.

A Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino, “sono in fase di spargimento”, dice all’Italpress il capo della Protezione Civile siciliana, Salvatore Cocina, i vasti incendi che hanno colpito duramente il territorio boschivo nei giorni scorsi. Non ci sono “novità”, afferma, su altri episodi avvenuti nella notte. Allerta che resta comunque alta, così come nel Nisseno e nell’Ennese, leggermente in miglioramento invece la situazione nelle zone di Messina e Catania.

– Foto: Ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).