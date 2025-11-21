PALERMO (ITALPRESS) – Revocato lo sciopero indetto giorni fa da alcuni sindacati per la prima di Aleko/Pagliacci, opere di Sergej Rachmaninov e di Ruggero Leoncavallo, in programma venerdì 21 novembre al Teatro Massimo di Palermo. La decisione è stata presa dopo che il sindaco e presidente della Fondazione Teatro Massimo, Roberto Lagalla, insieme al sovrintendente Marco Betta e al direttore esecutivo Ettore Artioli, ha incontrato in Prefettura le rappresentanze sindacali del Teatro. Sono stati ricevuti sia i sindacati che non avevano aderito allo sciopero, sia quelli che lo avevano promosso.

Nel corso dei colloqui, si legge in una nota, “è emersa, con senso di responsabilità da parte di tutti, una volontà condivisa: garantire il regolare svolgimento della prima in programma domani, evitando di arrecare danno alla programmazione artistica e al pubblico, e allo stesso tempo dare ascolto alle legittime esigenze dei lavoratori”. “Le questioni aperte e le tematiche di prioritario interesse per i lavoratori, e per garantire adeguata ulteriore crescita della Fondazione – sottolinea la nota –, saranno affrontate attraverso intensificazione del dialogo e aggiornamento dei tavoli di confronto sindacale con l’impegno a individuare soluzioni concrete e sostenibili”. “L’Amministrazione, la Fondazione Teatro Massimo e le Organizzazioni Sindacali esprimono inoltre un sentito ringraziamento al Prefetto per la disponibilità e il prezioso contributo offerto nel favorire il dialogo tra le parti”, conclude la nota.

