MESSINA (ITALPRESS) – Prosegue il percorso di risanamento delle aree baraccate di Messina. Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca sono stati consegnati gli alloggi a 14 nuclei familiari provenienti dall’area di risanamento “C” di via Letterio La Rocca, conosciuta come Area 33. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana e Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli di Messina, Renato Schifani, l’assessore regionale Elvira Amata, il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Laura Castelli, il sub commissario Santi Trovato e l’amministratore unico di ArisMè Fabrizio Gemelli.

“Consegniamo le case e proseguiamo lungo il percorso di risanamento e di ripristino della legalità, offrendo una risposta concreta a famiglie che per anni hanno vissuto in condizioni di emergenza abitativa”, ha dichiarato Schifani, ribadendo l’impegno della struttura commissariale nel completare il programma di interventi. L’assegnazione degli alloggi rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano di superamento delle baraccopoli, finalizzato a garantire dignità abitativa e inclusione sociale ai cittadini interessati.

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