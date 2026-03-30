PALERMO (ITALPRESS) – “Prendiamo atto con soddisfazione della disponibilità manifestata dal governo regionale a risolvere le criticità legate all’impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri della legge regionale che prevede oltre 40 milioni di euro di ristori per i danni causati dal ciclone Harry. Ora, però, è fondamentale che si faccia presto”. Lo dichiara in una nota la Cna Sicilia.

“Le imprese colpite dal ciclone Harry – aggiunge – hanno bisogno di certezze e di tempi certi: le aziende stanno cercando di ripartire e ogni settimana di attesa si traduce in un ulteriore peso economico difficile da sostenere. Comprendiamo la complessità del quadro istituzionale e siamo fiduciosi che Regione e governo nazionale troveranno rapidamente la soluzione tecnica necessaria. Chiediamo solo che questa rapidità si concretizzi davvero, nell’interesse delle imprese e dei territori colpiti”.

L’associazione si dice pronta “a collaborare e a sostenere ogni iniziativa utile ad accelerare l’iter”, auspicando che il confronto tra i due livelli di governo “si concluda nel più breve tempo possibile, senza che le questioni normative si ripercuotano sui tempi di erogazione degli aiuti”. “Cna Sicilia – conclude la nota – continuerà a seguire l’evoluzione della situazione con attenzione, pronta a offrire il proprio contributo e a rappresentare le esigenze delle imprese in ogni sede opportuna”.

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