PALERMO (ITALPRESS) – Si sono riuniti oggi a Palermo i responsabili regionali delle forze politiche del centrodestra siciliano: Nino Minardo (Forza Italia), Luca Sbardella (Fratelli d’Italia), Nino Germanà (Lega), Marianna Caronia (Noi Moderati), Fabio Mancuso (Grande Sicilia), Decio Terrana (Udc), Carmelo Pace (Democrazia Cristiana).

Nel corso dell’incontro è stata svolta una valutazione politica della fase attuale e dei risultati delle recenti elezioni amministrative.

Per i leader regionali del centrodestra “non si può ignorare il messaggio arrivato dalle urne che ha certamente evidenziato un problema: gran parte della responsabilità va attribuita all’esserci presentati divisi in tante realtà locali” si legge in una nota.

“I risultati conseguiti – proseguono – se da un lato confermano la forza del centrodestra e il consenso di cui continua a godere tra i siciliani, dall’altro richiamano tutte le forze della coalizione alla necessità di rafforzare il coordinamento politico, la programmazione condivisa e la capacità di tradurre l’unità dell’alleanza in una proposta sempre più coesa e competitiva sui territori. Da questa consapevolezza intendiamo ripartire, facendo tesoro delle indicazioni emerse dal voto”.

Per i vertici del centrodestra siciliano “l’unità della coalizione rappresenta un valore irrinunciabile e una condizione essenziale per continuare a garantire stabilità, buon governo e prospettive di sviluppo alla Sicilia. Per questo confermiamo il nostro impegno a mantenere unito il centrodestra e ad affrontare insieme, con responsabilità e spirito di squadra, i prossimi appuntamenti politici ed elettorali”. “Ciò che unisce l’identità del centrodestra è più forte di ciò che può dividerlo. Continueremo a lavorare insieme nell’interesse della Sicilia e dei siciliani”, concludono.

MINARDO ALL’ITALPRESS “CONFRONTO POST AMMINISTRATIVE MOLTO SCHIETTO”

“Ci siamo riuniti con i segretari regionali degli altri partiti per avere un confronto politico dopo le elezioni amministrative: è stato un confronto molto schietto e di questo ne sono soddisfatto”. Lo afferma all’Italpress il segretario regionale di Forza Italia Nino Minardo. “Abbiamo preso atto del messaggio arrivato dalle urne, che ha visto il centrodestra diviso un po’ ovunque e perdere nonostante fossimo comunque maggioranza sommando le liste – continua Minardo, – Facciamo tesoro degli errori e ripartiremo più uniti e compatti di prima: sono molte di più le ragioni che ci uniscono che non ovviamente quelle che ci hanno diviso in singoli casi territoriali. Abbiamo anche accennato alle prossime scadenze che riguardano l’Ars, ma com’era giusto abbiamo rinviato tutto a una discussione che nei prossimi giorni sarà fatta dai partiti con la maggioranza dei deputati e il presidente della Regione”.

– foto IPA Agency –

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