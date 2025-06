CATANIA (ITALPRESS) – Royal Air Maroc – compagnia di bandiera del Marocco e parte di Oneworld dal 2019, una delle più prestigiose alleanze di compagnie aeree al mondo – aggiunge un’importante leva strategica al proprio piano di sviluppo di respiro internazionale, che vede l’Italia ricoprire una posizione chiave per il percorso orientato al posizionamento della compagnia come vettore globale: domani 28 giugno prenderà il via un nuovo volo diretto che collegherà Catania, città di riferimento per una meta di rilievo come la Sicilia, a Casablanca, capitale economica del Marocco, nonché nodo finanziario tra i più significativi del continente africano.

La nuova rotta sarà operata due volte a settimana, il lunedì e il sabato, con aeromobili Boeing 737 con 12 posti in classe business et 147 in classe turistica, secondo il seguente operativo: – Lunedì: partenza da Casablanca alle 15:20 (ora locale) e arrivo a Catania alle 19:40. Il volo di ritorno decollerà da Catania alle 20:40, con arrivo previsto a Casablanca alle 23:35. – Sabato: decollo da Casablanca alle 12:10 (ora locale) e arrivo a Catania alle 16:30. Il rientro partirà da Catania alle 17:30, con atterraggio a Casablanca alle 20:05.

La sua attivazione testimonia nuovamente la volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano e il ruolo del Terminal 1 di Casablanca come hub strategico tra diversi continenti, rispondendo a una domanda sempre più dinamica da parte di una clientela eterogenea: cittadini marocchini e comunità africane residenti in Italia, turisti italiani desiderosi di scoprire le meraviglie culturali, paesaggistiche e balneari del Marocco, oltre a passeggeri in transito, via Casablanca, verso un ampio ventaglio di destinazioni intercontinentali, tra cui Africa, Americhe, Brasile, Canada e Asia.

In occasione del primo volo, il 28 giugno alle ore 12, presso l’Aeroporto di Catania sarà organizzato il tradizionale taglio del nastro inaugurale seguito dall’intervento del Dott. Mohammed Adil Korchi, Country Manager della divisione italiana di Royal Air Maroc e da Mme Samira Bellali, Console del Marocco e di Daniele Casale, Responsabile Commerciale Aviation SAC, Società di gestione dell’Aeroporto di Catania.

“Il nuovo volo da Catania, settima città in Italia collegata da Royal Air Maroc, rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione sul territorio italiano, con un focus particolare sul Sud Italia. L’apertura di questa rotta nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze concrete della comunità marocchina residente in Sicilia, ma anche di offrire nuove opportunità di viaggio a chi desidera scoprire o riscoprire il Marocco per motivi turistici o professionali. La Sicilia è per noi un’area di grande valore strategico, sia per la posizione geografica che per il potenziale di traffico. Questa nuova tratta è parte integrante di un piano più ampio di potenziamento della connettività internazionale via Casablanca, nostro hub centrale, e testimonia l’impegno della compagnia nel rendere i collegamenti sempre più frequenti, comodi ed efficienti per una clientela sempre più diversificata”, continua il Dott. Mohammed Adil Korchi, Country Manager della divisione italiana di Royal Air Maroc.

“L’introduzione della rotta diretta Catania-Casablanca rappresenta un importante passo per lo sviluppo della connettività internazionale dell’Aeroporto di Catania che rafforza il legame tra la Sicilia e il Marocco e offre nuove opportunità di viaggio per turisti e professionisti. Siamo felici di accogliere Royal Air Maroc come segno della crescente attenzione verso Catania e la Sicilia, che grazie a questa nuova tratta si conferma sempre più uno scalo strategico nel Mediterraneo per i collegamenti tra Europa e Africa ” ha aggiunto Nico Torrisi, Amministratore delegato SAC, Società di gestione dell’Aeroporto di Catania. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale della compagnia www.royalairmaroc.com, presso i call center e le agenzie di viaggio.

– foto –

(ITALPRESS).