PALERMO (ITALPRESS) – I militari della Stazione di Piana degli Albanesi nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un 56enne palermitano, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici, accusato di furto aggravato.

L’attività investigativa, scaturita dall’azione delittuosa perpetrata all’interno della Cattedrale di San Demetrio “Megalomartire”, ha tratto un decisivo impulso dall’accurata analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’edificio religioso, unitamente a un proficuo scambio informativo con altri reparti dell’Arma dislocati sul territorio, impegnati nella disamina di analoghi episodi.

La minuziosa corrispondenza degli elementi raccolti e gli accertamenti condotti dagli operanti hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e identificare l’uomo che approfittando dell’orario di apertura al pubblico e della momentanea assenza di personale addetto alla vigilanza, ha forzato due cassette in legno destinate alle offerte mediante l’utilizzo di un corpo contundente, dileguandosi subito dopo con una somma contante di circa 150 euro.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).