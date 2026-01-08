PALERMO (ITALPRESS) – “Il governo regionale è impegnato in prima linea per restituire condizioni di decoro e vivibilità a quartieri degradati. E già due anni fa ha sbloccato con delibera di giunta 50 milioni di euro di fondi ex Gescal per gli interventi di recupero di importanti zone periferiche della città, fra cui Zen, Sperone e Borgo Nuovo”. Lo ribadisce il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alle azioni portate avanti dall’amministrazione. “Dopo vent’anni – sottolinea – sono state sbloccate somme considerevoli, che rischiavano di andare perdute, per assicurare essenziali condizioni di vivibilità e riscatto sociale in alcune aree del capoluogo, grazie alla ratifica dell’accordo di programma tra Regione e Comune di Palermo, un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale”.

“Il governo Schifani – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – si è mosso concretamente su quattro fronti: lo sblocco dei 50 milioni di fondi ex Gescal, in cui rientra il progetto di riqualificazione della piazza dello Zen, approvato dalla giunta regionale l’8 novembre 2023 e che ha permesso di trasferire 5 milioni al Comune. E ancora la realizzazione di 26 campi sportivi nelle periferie delle città siciliane, in particolare tre a Palermo, fra cui quello del Cep intitolato a Totò Schillaci e finanziato dall’assessorato delle Infrastrutture e altri due con fondi dell’assessorato del Turismo. Sul fronte delle occupazioni abusive di immobili di proprietà dello Iacp, la Regione è parte attiva di un tavolo di concertazione aperto nei mesi scorsi dopo il rogo dell’appartamento di Borgo Nuovo e per il quale la giunta regionale ha deliberato il finanziamento dei lavori di ripristino per consentire l’assegnazione dell’immobile agli aventi diritto”.

L’accordo di programma del dicembre 2023 sottoscritto con il Comune di Palermo prevede un investimento totale di 62,7 milioni di euro, con un investimento economico della Regione pari a 47,5 milioni costituito dai fondi ex Gescal, per realizzare 20 opere pubbliche di cui cinque già ultimate, e l’impegno dell’amministrazione comunale di integrare con proprie risorse il finanziamento, iniziare tutti i lavori entro tre anni e completarli entro il 2028.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).