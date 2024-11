PALERMO (ITALPRESS) – Il futuro dell’area industriale di Termini Imerese come polo manifatturiero, industriale e commerciale, è stato al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo d’Orlèans, a Palermo, tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’amministratore delegato di Pelligra Italia Holding, Giovanni Caniglia. E’ quanto si legge in una nota della Regione.

“Dopo il completamento della vendita dell’ex stabilimento Blutec al gruppo Pelligra – commenta Schifani – passiamo adesso alla fase operativa, quella che restituirà nuova vita a un territorio fondamentale per lo sviluppo economico di tutta l’Isola. L’intervento congiunto di governo regionale e nazionale ha consentito di salvaguardare tutti i lavoratori che adesso potranno tornare a produrre, contando su solide prospettive per il futuro. Il nostro impegno è quello di restare vigili e attenti affinchè il progetto di rinascita di Termini Imerese continui e porti ai risultati previsti”.

Il piano presentato da Pelligra Italia, società con ampia esperienza nella riqualificazione delle aree industriali, è stato valutato dal ministero delle Imprese come il più idoneo a valorizzare l’area di Termini Imerese, sottolinea la nota.

“L’incontro di oggi – dichiara Caniglia – rappresenta un momento di confronto essenziale per lo sviluppo di un progetto che, sono convinto, rappresenta un’opportunità sia di crescita per la Sicilia sia occupazionale per le future generazioni. Si tratta di un progetto che mira a trasformare lo stabilimento di Termini Imerese in un punto di riferimento per tutto il Mediterraneo. Obiettivo che sarà possibile realizzare solo con la piena condivisione del territorio e delle Istituzioni”.

– foto ufficio stampa Regione siciliana, da sinistra Renato Schifani e Giovanni Caniglia –

(ITALPRESS).