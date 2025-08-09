PALERMO (ITALPRESS) “La decisione assunta oggi dall’assemblea dei soci di Gesap rappresenta un passo nella direzione giusta per la crescita e la competitività dell’aeroporto Falcone-Borsellino e dell’intero sistema aeroportuale siciliano. Pur non detenendo quote nella società, la Regione ha sempre auspicato l’avvio di un percorso di valorizzazione e apertura al mercato, sul modello già adottato dai principali scali nazionali e intrapreso anche dalla Sac di Catania”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione presa oggi dalla Gesap.

“A sostegno di questo percorso – aggiunge – la Regione ha previsto uno stanziamento di 14 milioni di euro nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, per accompagnare lo sviluppo e la modernizzazione dello scalo. Se attuato con trasparenza e nel rispetto dell’interesse pubblico, questo processo potrà attrarre investitori di alto profilo. Apprezzo la linea del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, improntata a garantire lo sviluppo delle infrastrutture, migliorare i servizi e salvaguardare i livelli occupazionali”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).