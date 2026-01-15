PALERMO (ITALPRESS) – Destinare almeno 1 miliardo di euro a un piano pluriennale di decontribuzione per le assunzioni in Sicilia. E’ l’obiettivo, come riporta Il Sole 24 ore, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che ha dato il via a una task force per avviare una trattativa con la Commissione europea e ottenere la deroga del de minimis per le misure che riguardano la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato fatte dalle medie e grandi aziende che abbiano sede in Sicilia. Il governatore punta a impegnare in questa iniziativa una buona parte del 2.15 miliardi che costituiscono il “tesoretto” dell’avanzo di amministrazione. “La scorsa settimana – dice Schifani – ho avuto un incontro a Catania con i rappresentanti delle imprese e manager di grandi aziende presenti in Sicilia i quali, tra le altre cose, mi hanno sensibilizzato sul tema. L’obiettivo primario è l’impegno di arrivare di ottenere da Bruxelles lo svincolo dal de minimis, perché sono convinto è che soltanto aiutando la media e grande impresa si possono raggiungere veri effetti economici sul sistema regionale”.

Sul tavolo il governatore siciliano ha uno studio elaborato da Prometeia e dal Servizio statistica della Regione siciliana secondo cui le misure di incentivo all’occupazione possono generare nel triennio 2026-2028 un impulso alla crescita del Pil regionale pari a circa mezzo punto percentuale l’anno, con un impatto cumulato superiore al miliardo di euro. “Ecco perché ho disposto l’immediata costituzione di una task force, coordinata dal direttore generale del dipartimento Programmazione Vincenzo Falgares. Il mandato è avviare tempestivamente le interlocuzioni con la rappresentanza italiana a Bruxelles e con l’ambasciatore – spiega Schifani -. L’esperienza maturata nei recenti confronti con le istituzioni europee, anche in occasione di precedenti dossier affrontati a Bruxelles, ha consentito di instaurare un dialogo efficace con la Commissione, che ha già prodotto riscontri e richieste di approfondimento. Alla luce di questo percorso, seguirò personalmente anche questa fase. In questo lavoro ho già ricevuto un supporto significativo dal vicepresidente Raffaele Fitto e dal ministro Antonio Tajani, che ringrazio”.

Parallelamente, Schifani lavora anche su altri fronti: rendere retroattiva la norma sul south working, estendendola anche ai giovani siciliani già occupati all’estero, e rafforzare le politiche per la destagionalizzazione del turismo, sostenendo pacchetti turistici per la media e bassa stagione attraverso un modello integrato pubblico-privato. “L’obiettivo – afferma – è rafforzare la competitività della destinazione Sicilia anche nei mesi invernali, attraverso l’utilizzo di fondi regionali per la valorizzazione degli asset strategici e il sostegno alla costruzione di pacchetti turistici dedicati alla media e bassa stagione – dice il governatore -. Pensiamo a un modello di intervento integrato, in cui il pubblico accompagna l’iniziativa privata”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).