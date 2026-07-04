LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Siamo alla vigilia di un appuntamento epocale per la Sicilia. La visita del Papa è un segnale di grandissima solidarietà e vicinanza alla nostra terra, che si è dimostrata campione nell’accoglienza”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti al suo arrivo all’aeroporto di Lampedusa alla vigilia della visita di Papa Leone XIV. “Lampedusa è la porta del Mediterraneo – ha proseguito -. Noi ce l’abbiamo messa tutta anche per affrontare e superare momenti difficilissimi, come quelli dell’aprile del 2022, quando, nel cuore della notte, ho ricevuto la telefonata del ministro Piantedosi che mi segnalava lo sbarco di oltre 1.500 migranti, un numero senza precedenti, una grandissima difficoltà nell’immediata assistenza e accoglienza. Ci siamo dati da fare anche noi come Regione: nel giro di 24 ore abbiamo mobilitato diversi Hercules e siamo partiti da Sigonella; poi è arrivato anche il governo nazionale, abbiamo fatto squadra. Mi sono rivolto alla Croce Rossa, alla nostra Protezione civile”.

“Abbiamo dimostrato, sin dalle prime battute del nostro governo, di essere leali ai principi dell’accoglienza e della solidarietà. Tanta gente è morta nella speranza di trovare una vita migliore. E chi muore nella speranza di trovare una vita migliore merita rispetto, merita fratellanza. Credo che il segnale del Santo Padre, domani, non possa che essere questo: un segnale forte, che sicuramente i siciliani recepiranno in tutta la sua profondità. Siamo onorati di questa giornata, la vivremo intensamente e sono certo che lascerà un segno”, ha concluso.

Il presidente della Regione è stato accolto da una delegazione dei circa 300 funzionari e volontari della Protezione civile regionale impegnati in questi giorni nell’isola e ha poi voluto visitare il Centro operativo avanzato, allestito all’aeroporto di Lampedusa, per il coordinamento delle attività di assistenza e sicurezza in occasione della visita del Papa. Schifani ha sottolineato il grande lavoro di sinergia tra Stato e Regione, che da giorni lavorano alacremente per la buona riuscita dell’evento. Nell’ambito di un accordo con Roma la Regione è stata individuata come coordinatrice di tutta l’assistenza socio-sanitaria e dei trasporti.

– foto col3/Italpress –

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