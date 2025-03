PALERMO (ITALPRESS) – Momenti di grande tensione nel match di Promozione disputato ieri al campo Louis Ribolla di Palermo: la sfida, che metteva di fronte Regina Mundi e Montelepre, è stata infatti caratterizzata dagli scontri che hanno visto protagoniste le due tifoserie.

Ad avere la peggio è stato Eduardo Bordignon, portiere brasiliano di 23 anni della squadra ospite, rimasto lievemente ferito alla testa in seguito allo scoppio di una bomba carta e prontamente soccorso dai sanitari del 118; altri due petardi sono esplosi nei pressi della panchina del Montelepre. Tali incidenti hanno portato alla sospensione della gara per un’ora da parte del commissario di gara, con quest’ultimo che è stato anche minacciato da un tifoso, come lui stesso ha raccontato ai carabinieri al termine del match: è stato proprio l’intervento dei carabinieri a riportare la calma, identificando alcuni dei soggetti coinvolti negli scontri, e consentire la ripresa della partita, con Bordignon che ha deciso di rimanere in campo nonostante la ferita precedente; la gara si è poi chiusa con il risultato di 0-2.

“Siamo in attesa delle decisioni del giudice sportivo di primo grado – sottolinea il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana, raggiunto dall’Italpress – Non è giusto che io commenti fatti specifici che possono essere oggetto delle decisioni del giudice, ma condanno sempre i fatti che escono fuori dai confini del mondo dello sport. Il calcio è un’altra cosa, è rispetto dell’avversario, dell’arbitro e delle persone in genere: qualunque cosa sia contraria a questi principi mi trova in una posizione di grande contrapposizione. Con grande fiducia aspetto le decisioni del giudice sportivo, che non conosco ma che rispetto assolutamente”.

-Foto ufficio stampa Lega Nazionale Dilettanti-

(ITALPRESS).