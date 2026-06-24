MESSINA (ITALPRESS) – Un uomo di 30 anni, residente nel catanese, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A18 Messina-Catania. Lo schianto si è verificato intorno alle 2.30 all’interno della galleria Taormina, al chilometro 37,700 della carreggiata in direzione Catania.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Sedici avrebbe tamponato violentemente un autobus fermo in galleria a causa di un guasto. Per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo. Ferita la figlia piccola che viaggiava con lui, trasportata in codice rosso al Policlinico di Catania. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, il personale del 118 e gli operatori del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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