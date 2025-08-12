PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi festeggiamo un traguardo importante: i primi 1.000 giorni di governo Schifani. Sono stati mesi intensi, di impegno quotidiano e di lavoro di squadra, sempre con un unico obiettivo: far crescere la Sicilia”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Abbiamo affrontato sfide complesse e portato avanti riforme, investimenti e progetti che stanno già dando frutti concreti per la nostra terra – aggiunge -. Dalle infrastrutture alla sanità, dal sostegno alle imprese alla valorizzazione del turismo e della cultura, abbiamo costruito basi solide per un futuro migliore. Ma il nostro percorso non si ferma qui. I prossimi giorni, mesi e anni saranno dedicati a nuove sfide, con la stessa determinazione e lo stesso amore per la nostra Isola. La Sicilia cresce. Insieme”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).