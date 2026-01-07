PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Bompietro hanno deferito in stato di libertà 3 uomini di età compresa tra i 30 e i 55 anni per attività venatoria fraudolenta in aree protette e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I tre indagati sono stati fermati durante la notte e bordo di un’autovettura, all’interno dell’area protetta ricadente nel territorio di Castellana Sicula dove vige divieto assoluto di caccia.

La perquisizione veicolare e personale cui sono stati sottoposti, ha permesso di rivenire un vero e proprio arsenale di armi silenziose tra cui, una balestra con relativi dardi, un arco con frecce di diverse tipologie, coltelli di varie dimensioni e torce led frontali, oltre a corna di daino. Tutto l’arsenale rinvenuto e, verosimilmente utilizzato per l’attività venatoria non consentita all’interno dell’area protetta, è stato sequestrato.

