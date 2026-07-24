RAMACCA (ITALPRESS) – Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare all’interno di un’abitazione a Ramacca, nel Catanese. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario di casa, un cinquantenne del posto, avrebbe sorpreso un uomo incappucciato intento a rubare all’interno dell’abitazione.

Ne sarebbe scaturita una violenta colluttazione durante la quale il padrone di casa, nel tentativo di difendersi, avrebbe colpito l’intruso con un coltello da cucina. Il presunto ladro, un 37enne dell’Europa dell’Est con precedenti di polizia, è riuscito inizialmente a fuggire, ma è stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri della Stazione di Palagonia, intervenuti insieme ai militari di Ramacca.

L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Caltagirone, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e piantonato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti e il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Al termine delle attività investigative, il 37enne è stato arrestato con l’accusa di furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Scagionato dall’accusa il 50enne, che invece ha agito per autodifesa.

(ITALPRESS).