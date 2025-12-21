PALERMO (ITALPRESS) – Tragedia sfiorata questa notte a Palermo: una 33enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla spalla da un colpo di fucile. L’episodio è avvenuto a piazza Nascè intorno alle 2:30: la donna è stata trasportata in codice rosso a Villa Sofia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli spari sono partiti da una Smart, che poi nella fuga ha anche investito due pedoni, ferendoli in modo lieve.
(ITALPRESS)
Spari da un’auto, 33enne ferita a Palermo
PALERMO (ITALPRESS) – Tragedia sfiorata questa notte a Palermo: una 33enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla spalla da un colpo di fucile. L’episodio è avvenuto a piazza Nascè intorno alle 2:30: la donna è stata trasportata in codice rosso a Villa Sofia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli spari sono partiti da una Smart, che poi nella fuga ha anche investito due pedoni, ferendoli in modo lieve.
Commenta con Facebook