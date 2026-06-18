PALERMO (ITALPRESS) – “Morire sul lavoro non è una fatalità, ma una tragedia molto diffusa nel nostro Paese”. Ha parlato così l’onorevole Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia intervenuta dalla prefettura di Palermo dopo la missione svolta dalla Commissione da lei presieduta a Casteldaccia, in memoria della tragedia del maggio 2024 in cui persero la vita cinque operai per le esalazioni di gas tossici durante lavori sulla rete fognaria. Una delegazione della Commissione si è recata sul luogo dell’incidente per commemorare le vittime con la deposizione di una corona, presentando poi la relazione parlamentare sull’attività svolta in merito alla tragedia.

“Dalla relazione sulla tragedia di Casteldaccia emergono delle responsabilità, che la stessa individua anche nella qualità e gestione degli appalti”, sottolinea Gribaudo, che ribadisce la presenza della Commissione non solo “nel momento dell’incidente” ma all’interno di “un percorso di ascolto e approfondimento per fornire il proprio contributo alle imprese, alla politica e alle varie istituzioni che si occupano di sicurezza sul lavoro. Questo è lo spirito con cui – evidenzia – onoriamo la memoria dei cinque operai scomparsi nel 2024, votando all’unanimità la relazione che veniamo a rendicontare oggi”. Alla presentazione della relazione parlamentare davanti ai familiari delle vittime è intervenuto anche il Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, asserendo l’importanza del confronto su una tragedia che “non deve essere dimenticata”.

“Il tema del lavoro – continua Mariani – si incrocia con sicurezza, formazione dei lavoratori e le responsabilità, dei datori di lavoro e delle istituzioni. Va contrastata ogni tipo di irregolarità in questo campo, perché non si può più morire di lavoro. Spesso mi sono confrontato con tragedie analoghe e questa è una cosa inaccettabile per un Paese come l’Italia. Il nostro impegno lo dobbiamo alle vittime e alle loro famiglie, perché ogni infortunio rappresenta una sconfitta”. A portare avanti la discussione la relatrice della Commissione parlamentare, Giovanna Iacono, che ha voluto porre l’attenzione sul lavoro di analisi svolto in merito alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro: “L’elaborazione di questa relazione ha comportato mesi di studio e audizioni con diversi attori. Abbiamo appurato che la normativa vigente esiste ma a volte non viene applicata concretamente – rimarca Iacono -. Il caso della strage di Casteldaccia ha riguardato il tema dell’attività svolta in ambienti confinati, sul quale la normativa vigente ha delle previsioni che per quell’incidente non sono state pienamente applicate”.

“Questo – sottolinea – perché nella filiera produttiva mancano delle misure come quelle relative alla vigilanza, alla prevenzione e alla formazione dei lavoratori, sulle quali stiamo insistendo da tempo. Le normative non sono sempre perfette, il lavoro della Commissione e dell’attività parlamentare proseguirà per migliorare la normativa vigente. Serve – ha chiosato – che tutti gli attori coinvolti nella filiera produttiva, organizzativa e lavorativa applichino realmente le norme, a partire dalla vigilanza e dalla predisposizione dei sistemi di protezione, formando e addestrando i lavoratori”.

– foto xi6/Italpress –

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