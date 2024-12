PALERMO (ITALPRESS) – “Miglior direttore di Compagnia italiana di danza” con questo importante riconoscimento, assegnato dalla redazione de “Il Giornale della Danza” e da tutti i suoi lettori, il direttore del Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo Jean-Sèbastien Colau vince il GD Awards 2024. Un riconoscimento che premia l’impegno e la creatività del direttore e coreografo che da quasi tre anni è stato chiamato alla guida del Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, e che attesta il successo degli spettacoli proposti, come Lo schiaccianoci “siciliano”, in scena in questi giorni al Teatro Massimo.

“E’ con immensa gioia e profonda gratitudine che ricevo questo premio, che significa così tanto per me – dice Jean-Sèbastien Colau. Desidero innanzitutto ringraziare calorosamente “Il Giornale della Danza”, insieme a Sara Zuccari, Lorena Coppola e Michele Olivieri. Dopo quasi tre anni alla direzione di questa Compagnia, questo premio è soprattutto il risultato di un lavoro collettivo, di un impegno costante e di tante ore di dedizione. Ho avuto il privilegio di vedere la compagnia crescere, evolversi e rialzarsi con una forza ammirevole. Tutto questo è stato possibile grazie al sovrintendente, il Maestro Marco Betta, che mi ha sostenuto in questi quasi tre anni di lavoro insieme alla Fondazione Teatro Massimo. Grazie al lavoro di squadra siamo riusciti a passare da un organico di 7 ballerini stabili a 23 in pochi anni. Colgo l’occasione per ringraziare collaboratori eccezionali come Vincenzo Veneruso e Gianluca Battaglia, ma grazie anche ad amici fedeli come Agnès LeTestu e a tutti coloro che hanno creduto nella mia visione e mi hanno sostenuto in questo difficile compito di riportare la Compagnia al massimo livello. Sono particolarmente grato ai miei tersicorei, che mi seguono con passione e determinazione in questa avventura umana e artistica”.

“Il loro talento, la loro generosità e il loro spirito di squadra sono i pilastri di questa meravigliosa storia che stiamo scrivendo insieme. Oggi mi sento davvero parte integrante di questa compagnia, come in una famiglia, e questo mi riempie di orgoglio. Infine, un grazie di cuore a mio marito, Davide Spina per il suo sostegno incrollabile e la sua presenza al mio fianco lungo tutto questo percorso. Questo premio lo condivido con tutti voi” conclude.

E’toile e coreografo internazionale Jean-Sèbastien Colau ha studiato danza presso la Scuola di Ballo dell’Opèra National de Paris ed è entrato a far parte della compagnia nel 1996. Nel 2000 ha vinto tre medaglie in concorsi internazionali di danza, «Bronzo» a Varna in Bulgaria, «Argento» a Nagoya in Giappone e il «Primo Premio» a Parigi in Francia. Nel 2002 è entrato a far parte del National Ballet of Canada come Solista Principale ed è stato nominato Miglior Artista per il Premio onorario Canadese “William Mariè”. Nel 2005 è entrato a far parte del Leipzig Ballet in Germania, dove è stato promosso E’toile in seguito alla sua interpretazione del Principe Siegfried nel Lago dei cigni. Nel 2010 è stato nominato miglior tersicoreo dell’anno al Festival «Re Manfredi, Fondazione Verona per l’Arena» per il ruolo di Albrecht in Giselle di Carla Fracci. E’ stato invitato come ètoile ospite nei maggiori teatri d’Europa, d’Asia e delle Americhe.

Nel 2014 ha ottenuto il Diploma di Stato francese in Pedagogia. Oggi è un Maìtre de ballet invitato a trasmettere il suo sapere all’interno delle più grandi compagnie, quali: National Ballet of Canada, Teatro dell’Opera di Roma, Joffrey Ballet of Chicago, Teatro San Carlo di Napoli, ecc. Ha coreografato Les Valses d’Amour de Brahms per il Balletto Nazionale della Slovenia, Jules & Romèo per i tersicorei dell’Opera di Parigi, Contemptu-Mundi per Joelle Boulogne, Contact-Tango in Olanda, Just Before Midnight al Festival “Voilà” di Singapore e L’Orchestre per il PNSD “Rosella Hightower” di Cannes. Nel 2020 ha ricevuto il Premio alla Cultura dal Comune di Cecina per lo spettacolo #Ridanzeremo. Da settembre 2022 è Direttore del Corpo di ballo del Teatro Massimo, ruolo per il quale ha ricevuto una menzione speciale al Premio Eccellenze della Danza. A dicembre 2022 per il Teatro Massimo ha creato la coreografia de Lo schiaccianoci con Vincenzo Veneruso e per l’Estate 2023 Paquita, Grand Pas Classique. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Speciale di Palermo Danza e ha creato per il Teatro Massimo il balletto Biancaneve con Vincenzo Veneruso

