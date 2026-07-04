PALERMO (ITALPRESS) – Tragedia a Mondello, dove nel pomeriggio una turista ucraina è morta dopo aver accusato un malore. La donna aveva 74 anni e si è sentita male mentre si trovava in acqua: vani tutti i tentativi di soccorrerla prestati prima da un gruppo di bagnini, poi dai sanitari del 118 che erano prontamente accorsi sul posto. L’episodio si è verificato nel tratto di spiaggia nei pressi di piazza Valdesi: al decesso ha fatto seguito l’intervento del medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).