PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene nel dibattito sul futuro della politica di Coesione europea, esprimendo pieno sostegno alla linea del vice presidente esecutivo Raffaele Fitto e criticando la proposta della Commissione Ue che punta a centralizzare la gestione dei fondi strutturali, ridimensionando il ruolo delle Regioni.

“La visione proposta da Fitto – afferma Schifani – nasce dall’esperienza diretta di chi ha guidato un territorio. Solo attraverso un coinvolgimento attivo delle Regioni si può attuare una vera politica di Coesione. Ogni tentativo di centralizzazione è un passo indietro rispetto al principio di sussidiarietà”.

Schifani sottolinea il ruolo strategico delle Regioni, che non possono essere considerate soggetti passivi, ma sono capaci di cogliere con prontezza i reali bisogni delle comunità. “Tagliare fuori i territori – prosegue – significa compromettere l’efficacia delle politiche pubbliche e allontanare l’Europa dai cittadini”.

Il governatore ricorda come la Sicilia abbia costruito nel tempo un modello di sviluppo basato sull’uso strategico delle risorse europee, con risultati concreti in settori chiave come infrastrutture, innovazione, turismo ed energia. E i dati particolarmente significativi di crescita economica registrati ne sono la prova. Da qui l’appello a un’azione comune: “Le Regioni italiane hanno già espresso una posizione unitaria e anche molti governi europei, compreso quello italiano, hanno manifestato preoccupazioni alla Commissione. Invito tutti i presidenti di Regione, al di là delle appartenenze politiche, a difendere il ruolo dei territori: non è solo una questione istituzionale, ma democratica. Il futuro dell’Europa si costruisce nei territori”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)