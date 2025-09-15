PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo è stato ucciso questa mattina a Palermo: si tratta di Stefano Gaglio. La vittima è stata raggiunta alle spalle da quattro colpi di pistola. Gaglio era originario del quartiere Noce e lavorava da 17 anni come magazziniere per la farmacia in via Oberdan. L’omicidio è avvenuto tra le 9 e le 9:15 e si sarebbe consumato proprio davanti alla farmacia in cui lavorava la vittima, all’angolo tra piazza Principe di Camporeale e via Oberdan: sul posto sono arrivati i sanitari e gli agenti delle forze dell’ordine. Vani i tentativi di rianimazione: Gaglio è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Già partita la ricerca dell’assassino, anche con l’aiuto di un paio di telecamere presenti nella zona: secondo le prime ricostruzioni, comunque, non si tratterebbe di una rapina.

(ITALPRESS)