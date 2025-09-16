PALERMO (ITALPRESS) – Sarebbe un parente della vittima il sospettato dell’omicidio di Stefano Gaglio, il magazziniere di 39 anni ucciso questa mattina a Palermo nei pressi della farmacia in cui lavorava, tra piazza Principe di Camporeale e via Oberdan. Il familiare di Gaglio sarebbe stato condotto in questura per essere interrogato.

L’omicidio è avvenuto tra le 9 e le 9:15. La vittima è stata raggiunta alle spalle da quattro colpi di pistola. Gaglio era originario del quartiere Noce e lavorava da 17 anni come magazziniere per la farmacia in via Oberdan. Sul posto sono arrivati i sanitari e gli agenti delle forze dell’ordine. Vani i tentativi di rianimazione: Gaglio è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

