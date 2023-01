la dea bendata

La Sicilia torna a sorridere grazie al 10eLotto. Nel concorso del 5 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Siracusa è riuscito a centrare un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Gli ultimi due concorsi del 10eLotto hanno distribuito premi per oltre 48 milioni di euro per un totale di oltre 77,8 durante tutto l’anno