l'indagine ad avola, nel siracusano

Gli agenti del commissariato di Avola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani, di 21 e 25 anni, ritenuti responsabili di ben 14 episodi di furto pluriaggravato e furto in abitazione, nonché dei reati di porto abusivo di armi e ricettazione.

Le indagini

L’indagine ha consentito di individuare i responsabili dei numerosi reati consumati, specie nell’ultimo periodo estivo, ai danni degli esercizi commerciali e di private abitazioni in cui gli indagati si sarebbero introdotti in orari notturno. Episodi che hanno generato un forte stato di apprensione nella cittadinanza.

Le telecamere

L’indagine si è fondata sulla scansione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, oltre alle perquisizioni personali e domiciliari ed ai riscontri della Polizia scientifica.

Il ventunenne era già stato arrestato in flagranza per altro analogo fatto nella notte del 25 agosto a seguito di un’ operazione di Polizia giudiziaria e condotto in carcere. Nello stesso istituto penitenziario, è stato trasferito il presunto complice.

La polizia ha rinvenuto parte della refurtiva asportata che a breve verrà restituita ai legittimi proprietari.