Parte a Floridia un’iniziativa culturale di grande valore che mette al centro la musica, nel solco della migliore tradizione di una città che, da sempre, si distingue per la passione dei suoi cittadini verso tutte le forme d’arte.

Dalla collaborazione tra AFAM – Associazione Floridiana Amici della Musica, realtà di comprovata esperienza nel panorama musicale, e Spazio Civico Floridia, associazione di promozione sociale, culturale e politica, nasce un nuovo percorso formativo gratuito dedicato al pianoforte, aperto a bambini, giovani e adulti, residenti a Floridia e nei comuni limitrofi.

L’iniziativa, fortemente voluta dalle due associazioni, si inserisce in una più ampia visione culturale che punta a rilanciare Floridia come polo culturale del territorio, scegliendo la musica come linguaggio universale e strumento di crescita collettiva.

“Non si tratta solo di imparare a suonare uno strumento – dichiarano i promotori Paolo Genovese per Afam e Giuseppe Iaci per Spazio civico – ma di riattivare un tessuto culturale vivo, partecipato e capace di costruire futuro.”

Il laboratorio prevede un percorso di tre mesi con incontri settimanali tenuti da musicisti qualificati e appassionati del territorio.

L’obiettivo è chiaro: usare la musica per crescere insieme, come individui e come comunità, dando nuova linfa a una delle tradizioni più autentiche della città.

L’iniziativa è totalmente gratuita e aperta a tutti i cittadini di Floridia e dei comuni limitrofi. Il laboratorio si terrà nella sede Afam in via Roma 65, Floridia (SR). Per info:389-1513564

