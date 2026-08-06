La provincia di Siracusa ha la sua prima spiaggia pubblica totalmente inclusiva e attrezzata per l’assistenza sociosanitaria. Nell’arenile libero di contrada Granelli, nel territorio di Pachino, è infatti operativo il progetto pilota “Spiagge Inclusive e Prevenzione”, un’iniziativa che punta ad abbattere le barriere architettoniche e a garantire alle persone con disabilità e in condizione di fragilità il diritto di vivere il mare in sicurezza e autonomia.

L’accessibilità

La nuova area, accessibile da viale Malta, è destinata ai cittadini residenti in tutta la provincia di Siracusa e rappresenta un modello che potrebbe essere esteso anche ad altri comuni costieri. L’avvio del servizio è stato sancito con una visita operativa alla quale hanno preso parte il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci, il sindaco di Pachino Giuseppe Gambuzza con rappresentanti dell’amministrazione comunale, il presidente del Comitato consultivo aziendale Salvo Sorbello, associazioni e operatori impegnati sul litorale.

L’intesa

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Asp di Siracusa e il Comune di Pachino, formalizzata attraverso un protocollo d’intesa e finanziata con fondi del Piano sanitario nazionale. La spiaggia è stata dotata di passerelle in legno per raggiungere il mare, di una piazzola ombreggiata e di sedie da mare specialistiche modello J.O.B., complete di presidi galleggianti per consentire l’accesso all’acqua anche alle persone con ridotta mobilità.

L’assistenza è assicurata ogni giorno da due operatori sociosanitari e da un professionista in Scienze motorie, mentre la direzione scientifica è affidata alla fisiatra dell’Asp Sebastiana Iachelli. Accanto all’area balneare è stato inoltre allestito un gazebo dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute, con attività di monitoraggio clinico di base e informazione sanitaria.

“Siamo orgogliosi di dotare la provincia di Siracusa di un servizio balneare assistito di altissimo valore sociale ed etico – ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci –. Abbiamo voluto verificare personalmente la piena funzionalità della struttura. Come Azienda sanitaria ci siamo fatti carico dell’allestimento e del personale specializzato per trasformare il diritto alla salute e all’accessibilità in un’esperienza concreta. La forza di questo progetto è la sua dimensione provinciale, perché la spiaggia è a disposizione delle persone fragili e delle loro famiglie provenienti da tutto il Siracusano”.

Il parlamentare di Forza Italia Gennuso

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio sostenuto dal deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che nelle scorse settimane aveva rilanciato il tema dell’accessibilità delle spiagge e che già nel 2023 aveva presentato all’Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per favorire interventi strutturali nelle aree demaniali destinate alla libera balneazione.

“Appena trentatré giorni fa avevo rilanciato questa proposta – afferma Gennuso – e oggi possiamo vedere trasformata un’idea in un servizio concreto. Ho sempre sostenuto che il mare debba essere un diritto di tutti e questa spiaggia dimostra che, quando istituzioni e territorio lavorano insieme, è possibile superare anche gli ostacoli della burocrazia. Non si tratta soltanto di installare passerelle o mettere a disposizione attrezzature, ma di affermare un principio fondamentale: nessuno deve essere escluso dalla possibilità di vivere il mare. L’auspicio è che Granelli diventi un modello da replicare in tutta la provincia e, più in generale, in tutta la Sicilia, perché l’accessibilità non può restare uno slogan ma deve tradursi in servizi reali capaci di migliorare la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie”.

Soddisfatto anche il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza. “Dotare il nostro litorale di una spiaggia inclusiva rappresenta un importante traguardo di civiltà e accoglienza. Grazie alla collaborazione con l’Asp vogliamo offrire alle persone con disabilità un luogo sicuro e garantire un aiuto concreto anche ai caregiver durante la stagione estiva”.

La spiaggia inclusiva e il presidio sociosanitario resteranno operativi ogni giorno fino al 15 settembre, con apertura dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.