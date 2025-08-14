Un uomo è rimasto vittima di un accoltellamento avvenuto nelle ore scorse a Priolo, nel Siracusano.

Cosa è accaduto

Secondo quanto riferito dal sindaco di Priolo, Pippo Gianni, la vittima è il conducente di un autobus che è stato accoltellato ad una gamba da un passeggero.

Uno o più fendenti hanno centrato l’uomo ad una gamba, procurandogli una grossa ferita come accertato dal personale del 118 intervenuto dopo numerose richieste di soccorso.

Le indagini

La vittima è stata trasferita all’Umberto I di Siracusa mentre gli agenti di polizia, che hanno in mano le indagini, hanno avviato le ricerche per rintracciare l’aggressore.