Una lite tra studenti scoppiata stamane all’interno dell’istituto superiore Majorana di Avola è finita con il ferimento di uno due giovani, colpito alla gamba con un’arma da taglio.

Studente in ospedale

La vittima è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola ma, per fortuna, le sue condizioni non sono gravi: ha rimediato una piccola lesione ed ha potuto fare rientro a casa. Sul caso, ci sono le indagini dei carabinieri e della polizia che stanno provando a ricostruire la vicenda e contestualmente ad identificare l’autore del ferimento.

Le indagini

Non sono ancora chiare le ragioni dell’aggressione, fatto sta che, secondo una prima versione, i due si sarebbero affrontati a muso duro in un locale della scuola, poi l’aggressore avrebbe sfoderato l’arma da taglio per colpire il rivale.

Cannata, “sono rammaricata”

“Sono profondamente rammaricata per quanto accaduto questa mattina all’Istituto Majorana. Un episodio di violenza tra giovanissimi che ci deve far riflettere sull’importanza dell’educazione al rispetto e alla legalità. È spiacevole che questo episodio sia accaduto all’interno dell’istituto in ambiente scolastico. Esprimiamo con la mia amministrazione la nostra piena solidarietà e vicinanza al ragazzo coinvolto e alla sua famiglia. Le forze dell’ordine sono al lavoro per verificare l’accaduto e chiarire la dinamica dei fatti”. ha detto il sindaco di Avola, Rossana Cannata.

“Episodi come questo ci ricordano quanto – aggiunge Cannata – sia fondamentale lavorare insieme: istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e forze dell’ordine devono fare squadra, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie competenze, per costruire una comunità più consapevole e responsabile. È importante che tutte le opportunità di confronto e crescita, rivolte ai nostri giovani, vengano colte con partecipazione, affinché questi episodi non si ripetano”.